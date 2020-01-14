Мужчина 5 дней ходил с трубой на пенисе после провальной мастурбации

Медики три часа пилили металлическую трубу.

В Таиланде пенис 21-летнего мужчины застрял в металлической трубе. Такое приспособление он придумал для того, чтобы помастурбировать.

Пять дней он не обращался к врачам, его половой орган начал гнить, сообщает издание Daily Mail.

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Стало известно, что мужчина поместил пенис в носок, затем засунул его в металлическую трубу для того, чтобы мастурбировать. Однако орган застрял в трубе, таец 5 дней не мог его вытащить оттуда и решил обратиться к медикам.

Он рассказал врачам, что ранее два раза использовал такое "оборудование" для мастурбации, но на этот раз после "эксперимента с носком" что-то пошло не так.

Медики три часа пилили металлическую трубу. Потратив 25 лезвий, им удалось освободить половой орган мужчины. По словам врача, пациент мог потерять пенис, поскольку кожа уже начала гнить.

Ранее в Запорожье мужчина надел гайку на половой орган и не смог ее снять.