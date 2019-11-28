Японским депутатам выдали складные белые шлемы на случай землетрясений (видео)
14:15, 28 ноября 2019Курьёзы
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26 ноября в парламенте Японии отработали действия на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
В Японии депутаты учились надевать специальные шлемы на случай землетрясения / Скриншот - Youtube, VOA News
Депутатам японского парламента выдали специальные складные шлемы на случай чрезвычайных ситуаций.
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Как сообщает Voice of America со ссылкой на Reuters, 26 ноября в парламенте отработали действия на случай возникновения землетрясения. Спикер парламента Тадамори Ошима сказал депутатам надеть шлемы и сохранять спокойствие в случае чрезвычайной ситуации.
Судя по опубликованному видео, в сложенном виде шлем похож на компактную белую пластину, а в развернутом – представляет собой своеобразную «коробку» с кожухом из фольги.
Япония часто страдает от землетрясений. Так, в пятницу, 22 ноября, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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