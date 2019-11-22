В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

16:10, 22 ноября 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 22 ноября, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

В Лаосе произошло землетрясение магнитудой 6,1

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 42 км на юго-восток от населенного пункта Таканабе в префектуре Миядзаки на острове Кюсю. Очаг землетрясения залегал на глубине 41,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, во вторник, 20 ноября, в южном мексиканском штате Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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Теги: #Япония#землетрясение
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