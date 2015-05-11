В Китае хор из 80 человек провалился под сцену (видео)
23:27, 11 мая 2015Курьёзы
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В сети появилось видео, на котором показано как в Китае один из местных хоров провалился вместе со сценой
В Китае хор из 80 человек провалился под сцену / скриншот
Инцидент произошел в одном из театров в китайском городе Бицзи в провинции Гуйчжоу. Во время генеральной репетиции провалилась сцена, на которой на тот момент находился хор из 80 человек, сообщает CCTV.
Во время репетиции к хору присоединились три вокалистки, которые опоздали. Сцена не выдержала такого количества людей и рухнула.
В результате падения 8 человек получили ранения, а сам концерт отменили.
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