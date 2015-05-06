Иранским мужчинам запретили делать татуировки и модные прически
02:14, 06 мая 2015Курьёзы
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Власти Ирана запретили мужчинам ряд услуг, которые "противоречат исламским ценностям"
Иранским мужчинам запретили делать татуировки и модные прически / chto-proishodit.ru
Под запрет попадают любые мужские прически, в которых волосы стоят дыбом. При этом гелем для волос "в разумных пределах" пользоваться разрешается, сообщает lenta.ru.
"Стрижки, относящиеся к культу поклонения дьяволу, запрещены. Любой салон, в котором согласятся делать подобные прически, лишат лицензии", - рассказал председатель Ассоциации мужских парикмахеров Ирана Мостафа Говаха.
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Согласно новым правилам, иранцам также нельзя ходить в солярий и выщипывать брови.
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