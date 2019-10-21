Педофил преодолел более полтысячи километров для встречи с несовершеннолетней, которая оказалась помощником шерифа

Мужчина пешком и изредка с помощью транспорта преодолел расстояние в 564 километра и прибыл в Висконсин, где проживала девочка.

Житель американской Индианы преодолел 564 километра, чтобы заняться сексом с 14-летней девочкой. Ею оказался коп под прикрытием.

Об этом пишет NBC News.

Мужчина по имени Томми Ли Дженкинс познакомился с 14-летней девочкой Кайли в Сети. В переписке с ней он просил присылать обнаженные фотографии. Также он приглашал Кайли до Индианы, но та отказалась. Тогда Томми прислал ей откровенное фото и добавил, что "хочет иметь 500 детей".

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Он захотел заняться с ней сексом, но Кайли была за 564 километра от него. Мужчина пешком и изредка с помощью транспорта преодолел расстояние и прибыл в Висконсин, где проживала девочка.

Однако его ждал неприятный сюрприз. Несовершеннолетней девушкой был полицейский под прикрытием. Педофила встретил заместитель шерифа округа Виннебаго, который арестовал мужчину по обвинению в принуждении несовершеннолетних к сексу. Ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Дженкинса уже обвиняли в сексуальном насилии. Его приговаривали к четырем годам условного срока за четыре случая издевательства над детьми в 2012 году.