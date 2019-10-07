Неудавшийся сюрприз: американец по ошибке убил зятя выстрелом в сердце

Парень прилетел во Флориду из Норвегии на день рождения своего тестя.

Житель Флориды случайно застрелил своего зятя, прилетевшего в США из Норвегии, чтобы сделать ему сюрприз.

Об этом пишет издание People.

Читайте такжеАмериканка прикинулась кустом, чтобы сфотографировать помолвку сестры (фото)Инцидент произошел в городке Галф Бриз. Кристофер Берган прилетел во Флориду на день рождения своего тестя Ричарда Денниса и сразу направился к нему домой.

Однако, как сообщил местный шериф, накануне приезда Бергана в дом Денниса приходил другой человек, с которым у него произошла словесная перепалка, после чего мужчина прогнал своего оппонента.

В результате когда Берган выскочил из кустов, чтобы удивить тестя, тот выстрелил в него, приняв его за другого человека. Несмотря на то, что медики оперативно приехали на место происшествия, спасти молодого человека не удалось – он умер на месте от пулевого ранения в сердце.

В полиции Флориды уже заявили, что речь идет о несчастном случае, виновному не будет предъявлено никаких обвинений.

Как ранее сообщал УНИАН, под Одессой 10-летний мальчик случайно повесился на канате «шведской стенки».