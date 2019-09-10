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Pornhub разместил новый клип Тимати и Гуфа в разделе "жесткий секс"

16:12, 10 сентября 2019
Курьёзы
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скриншот

Скриншот страницы с роликом разошелся в Telegram.

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Видео размещено в таких категориях, как «грубый секс», «жесткий секс», «на публике», «парни (соло)», «романтические».  

Клип на песню «Москва» Тимати и Гуф выпустили ко Дню города 7 сентября. В нем Юнусов заявил, что он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь», и что собирается «хлопнуть бургер за здоровье Собянина». В комментариях к ролику музыкантов обвинили в продажности. За два дня он стал самым ненавистным музыкальным видео в российском YouTube.

Тимати позднее удалил клип, объяснив это тем, что не хочет продолжать волну негатива. Гуф в свою очередь обвинил Юнусова в том, что хип-хоп-исполнитель его подставил, и отказался работать с ним в дальнейшем.

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Теги: #Тимати уходит со сцены