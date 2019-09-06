"Боец без правил": в сети Гордона на тренировке сравнили с Брюсом Ли (видео)

На популярном паблике показали, как журналист с тренером отрабатывает различные виды ударов.

В сети появилось видео с очередной тренировки украинского журналиста Дмитрия Гордона в тренажерном зале.

Читайте также"На холодец будет": в сети высмеяли инцидент с подброшенной свиной головой ГордонуСоответствующий ролик, в частности, разместили на странице паблика «Баба і кіт» в Facebook.

«Гордон – боец без правил. Мы вам немного Брюса Ли. Принесли. Точнее, Гордона. Это очень смешно», – говорится в подписи к видео.

На записи видно, как Гордон с тренером отрабатывает различные виды ударов. Как именно у него это получается, смотрите сами на видео.

Ранее Гордон рассказывал, что занимается фитнесом и кикбоксингом и в случае нападения готов дать отпор.

Как сообщал УНИАН, как в феврале этого года Гордону неизвестные подбросили под офис отрезанную свиную голову.