Невеста похвасталась в сети обручальным кольцом, но ее высмеяли (фото)

Пользователи сети обратили внимание вовсе не на обручальное кольцо, а на маникюр девушки.

Невеста решила похвастаться в сети обручальным кольцом, но ее высмеяли за маникюр. Девушка показала фото в Facebook в группе "Вот так я насмехаюсь над кольцами".

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В кадре невеста демонстрирует кольцо с большим драгоценным камнем, по бокам — камни меньшего размера. "Это — моё обручальное кольцо. Мне очень интересно, что вы все скажете", - подписала она пост, явно не рассчитывая на критику.

Но пользователи сети обратили внимание вовсе не на обручальное кольцо, а на маникюр девушки, назвав ее ногти "когтями": "Форма ногтей, как у любительницы героина", "Я не могу разглядеть кольцо за этими когтями", "Черт, они слишком длинные".

Ранее пользователь Reddit рассказал о провальной попытке сделать предложение девушке и "взорвал" сеть.