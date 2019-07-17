Парень хотел позвать девушку замуж, но все испортили голый бездомный и собака с интимным предметом
07:58, 17 июля 2019Курьёзы
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"От выходных у меня остались лишь синяки и счета", — так охарактеризовал пользователь свой неудачный день.
Во время происшествия парень потерял кольцо / фото pixabay
Пользователь Reddit c ником EdwardScissorFingers рассказал о провальной попытке сделать предложение девушке и "взорвал" сеть.
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По словам юзера, он ехал в авто, когда вдруг его внимание отвлек голый бездомный мужчина, бегущий за собакой, у которой в пасти был дилдо. Из-за этого пользователь врезался в грузовик, затормозивший перед ним.
Во время происшествия парень потерял кольцо и даже угодил больницу. По его словам, родители девушки были разочарованы тем, что предложение их дочери так и не сделали.
Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина так хотел сделать приятно своей девушке, что несколько месяцев ухаживал за ее искусственным домашним растением.
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