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В Конгрессе США изгнали "духов тьмы" (видео)

14:47, 19 июля 2019
Курьёзы
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Иллюстрация REUTERS

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Как отмечается, молитва состоялась после чтения резолюции, в которой за расистские заявления осуждался президент США Дональд Трамп. Священник также попросил изгнать из палаты духов разочарования, раздора и грусти.

 «Это были трудные недели споров, во время которых темные силы, похоже, играли свою роль. Теперь я изгоняю всех духов тьмы из этого места, всех духов не от Господа», - говорилось в молитве.

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский изменил некоторые религиозные тексты.

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Теги: #Трамп#священник#Конгресс США