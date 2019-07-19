В Конгрессе США изгнали "духов тьмы" (видео)

Священник также попросил изгнать из палаты духов разочарования, раздора и грусти.

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями «изгнал» духов тьмы.

Читайте такжеШаманы собрали вместе Трампа, Путина и Ким Чен Ына для предсказания на 2019 год (фото, видео)

Как отмечается, молитва состоялась после чтения резолюции, в которой за расистские заявления осуждался президент США Дональд Трамп. Священник также попросил изгнать из палаты духов разочарования, раздора и грусти.

«Это были трудные недели споров, во время которых темные силы, похоже, играли свою роль. Теперь я изгоняю всех духов тьмы из этого места, всех духов не от Господа», - говорилось в молитве.

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский изменил некоторые религиозные тексты.