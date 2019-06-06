Папа Римский одобрил изменение текста "Отче наш"

Фразу "и не введи нас в искушение" предлагается заменить на "не дай нам поддаться искушению".

Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста самой известной молитвы в христианстве - "Отче наш".

Об этом сообщает сайт Ucatholic.

Таким образом фразу "и не введи нас в искушение" в молитве предлагается заменить на "не дай нам поддаться искушению".

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По мнению католического лидера, предыдущая формулировка предполагает, что именно Бог решает привести нас в искушение или нет, а это не так.

"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам испытывать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - отметил Франциск.

Франциск считает, что эти слова или подобные им должны применяться в молитве "Отче наш" во всем мире.

Как сообщал УНИАН, Папа Римский Франциск отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Как отмечается, такое поведение вызвало много критики. Защитники понтифика в свою очередь говорят о том, что тот заранее просил верующих не целовать его кольцо, поэтому им не стоит оскорбляться.