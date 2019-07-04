В ресторане произошло "элитное" ограбление, туда наведались воры со вкусом (видео)
11:32, 04 июля 2019Курьёзы
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Владельцы ресторана уверяют: воры знали, что брать.
Во Франции из элитного ресторана украли вино стоимостью сотни тысяч евро
Во Франции из элитного ресторана украли вино стоимостью сотни тысяч евро.
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Грабители пробили ход в винный погреб и через полуметровую дыру вынесли более ста пятидесяти бутылок элитного напитка, говорится в сюжете ТСН.
В подвале ресторана шел ремонт, поэтому меры безопасности были ослаблены. Владельцы ресторана, отмеченного престижной наградой, уверяют: воры знали, что брать.
В полиции говорят, что стоимость похищенного вина может составлять от 400 до 600 тысяч евро.
Ранее посетителю ресторана в Британии по ошибке принесли бутылку вина стоимостью 4,5 тысячи фунтов (около 5,8 тысячи долларов).
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