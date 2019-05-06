Тернополянин украл у друга иномарку, "чтобы тот не садился за руль нетрезвым", но затем сам попался пьяным в краденом авто

Автомобиль владельцу пока не вернули, потому что транспорт на польской регистрации, а у его владельца нет документов, чтобы доказать, что иномарка его.

Тернополянин украл у друга иномарку, чтобы тот не садился за руль нетрезвым, однако через несколько дней его самого задержали за рулем краденого авто нетрезвым.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, незаконное завладение транспортным средством инкриминируют 32-летнему мужчине. Он забрал у знакомого автомобиль и катался на нем.

С заявлением о пропаже Audi А4 3 мая обратился к правоохранителям житель областного центра, 1966 года рождения. Мужчина заявил, что, вероятно, его товарищ забрал у него ключи от транспортного средства и саму иномарку. Автомобиль сотрудники полиции объявили в розыск.

Через некоторое время транспорт остановили сотрудники управления патрульной полиции на улице Малышко в Тернополе. За рулем Audi находился товарищ заявителя. Последний был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина признался, что забрал чужое, поскольку его знакомый несколько дней злоупотреблял спиртными напитками, и, чтобы тот не садился пьяным за руль, он забрал ключи.

Однако через несколько дней горе-вор решил покататься сам. В отношении "угонщика" составили админпротокол согласно статье 130 Куоап.

Впрочем автомобиль владельцу не вернули, потому что транспорт на польской регистрации, а у его владелеьца нет документов, чтобы доказать, что иномарка его. Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине мужчина похитил у пенсионера 5 тысяч и на эти деньги угостил алкоголем всех односельчан.