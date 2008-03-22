В водах Антарктиды нашли гигантских медуз и пауков

Команда ученых из разных стран обнаружила в водах моря Росса возле Антарктиды гигантских представителей нескольких видов океанической фауны, сообщает АР.

В частности, исследователям удалось обнаружить гигантских морских пауков, медуз с щупальцами четырехметровой длины, а также морских звезд диаметром 60 сантиметров. Кроме того, как сообщают участники экспедиции, они обнаружили на дне океана целые "поля", заселенные морскими лилиями.

Всего же, по информации агентства, в ходе 50-дневной исследовательской экспедиции ученые собрали более 30 тысяч образцов, сотни из которых могут оказаться представителями новых видов.

По мнению ученых, гигантские размеры некоторых представителей океанической фауны могут быть связаны с низкими температурами, отсутствием хищников, высоким уровнем содержания кислорода в воде а также высокой продолжительностью жизни.

Экспедиция в море Росса, в которой приняли участие 26 ученых и 18 членов экипажа, проводилась в рамках программы "Международный полярный год". Это первая крупномасштабная исследовательская операция в данном районе.

Лента.ру