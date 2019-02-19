В Швейцарии полиция разыскивает украденный огромный стейк

Это не первый случай, когда в Швейцарии был украден гигантский искусственный мясной продукт, предназначенный для рекламных целей.

Полиция в швейцарском кантоне Цуг призвала общественность помочь им найти огромный искусственный стейк, который был украден.

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Об этом сообщает The Local. Полиция написала в твиттер, обратившись за помощью в поиске стейка размером с человека, который находился возле одного из ресторанов в городе Баар.

«Если вы найдете его стейк, не готовьте его. Присматривайте за ним, пока полиция не появится», - добавила полиция в твиттере.

Это не первый случай, когда в Швейцарии был украден гигантский искусственный мясной продукт, предназначенный для рекламных целей. В 2014 году в восточном регионе Тоггенбург злоумышленники унесли от дверей магазина двухметровую колбаску стоимостью €880. Позже ее нашли плывущей по реке Тур.