Жертвоприношение по-болгарски: мужчина разделил квартиру с овцой Мими (видео)

Овцу болгарину подарили друзья для жертвоприношения.

В болгарской Софии в квартире местного жителя живет овца по кличке Мими.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Животное мужчине подарили друзья на мусульманский праздник жертвоприношения. Однако ему стало жаль маленькое существо, и мужчина оставил овцу у себя в квартире. Теперь владелец животного дважды в день выводит ее на прогулку.

Местные удивляются, когда видят овцу на улицах Софии, а владелец рассказывает, что его домашний любимец более воспитаный, чем собака.

Теперь Мими стал настоящей звездой соцсетей.