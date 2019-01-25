Жертвоприношение по-болгарски: мужчина разделил квартиру с овцой Мими (видео)
12:58, 25 января 2019Курьёзы
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Овцу болгарину подарили друзья для жертвоприношения.
Мими стала настоящей звездой соцсетей / скриншот
В болгарской Софии в квартире местного жителя живет овца по кличке Мими.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Животное мужчине подарили друзья на мусульманский праздник жертвоприношения. Однако ему стало жаль маленькое существо, и мужчина оставил овцу у себя в квартире. Теперь владелец животного дважды в день выводит ее на прогулку.
Местные удивляются, когда видят овцу на улицах Софии, а владелец рассказывает, что его домашний любимец более воспитаный, чем собака.
Теперь Мими стал настоящей звездой соцсетей.
В болгарской Софии в квартире местного жителя живет овца
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