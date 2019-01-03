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Папа Римский показал трюк с мячом на пальце (видео)

23:04, 03 января 2019
Курьёзы
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Артисты кубинского цирка выступали на сцене, на которой сидел папа. Один из них подошел к понтифику и предложил ему покрутить мяч на пальце.

Папа согласился с предложением. Видео, как папа обращается с мячом, опубликовал канал Global News в YouTube.

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Теги: #Папа Римский