Папа Римский показал трюк с мячом на пальце (видео)
23:04, 03 января 2019Курьёзы
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Он покрутил мяч на пальце вместе с артистами кубинского цирка.
2 января во время аудиенции в Ватикане папа римский Франциск показал навыки обращения с мячом вместе с кубинским цирком Circo Cuba.
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Артисты кубинского цирка выступали на сцене, на которой сидел папа. Один из них подошел к понтифику и предложил ему покрутить мяч на пальце.
Папа согласился с предложением. Видео, как папа обращается с мячом, опубликовал канал Global News в YouTube.
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