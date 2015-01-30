Австралиец воссоздал Помпеи из конструктора Lego (фото)

Мужчина, которого прозвали The Brickman (от английского brick — кирпич), потратил на изготовление крупнейшей модели города из Lego 470 часов (чуть менее трех недель). Отмечается, что она будет выставлена в музее Сиднейского университета, сообщает Лента.ру со ссылкой на Metro.

На создание модели ушло более 190 тысяч деталей. В качестве консультантов выступили студенты, которые изучают древнеримскую историю. Отмечается, что Помпеи воспроизведены по состоянию на 79 год нашей эры. В этот же год, 24 августа, извержение вулкана Везувий погубило город, в котором на тот момент жили около 20 тысяч человек.

Это не первая масштабная работа МакНайта, сделанная из Lego. Ранее университет Сиднея поручал ему воссоздать облик афинского Акрополя иримского Колизея.

На других мировых площадках также выставляются копии города Помпеи. Так, в лондонском музее Джона Соуна выставлена модель, созданная из винных пробок, а в Национальном музее Неаполя хранится старейшая в мире модель города, изготовленная в 1870-х годах.