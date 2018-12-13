Без шансов выжить: Ученые оценили эпидемиологическую смертность в «Игре престолов»

Ученые советуют Вестеросу развивать демократию и торговлю, чтобы не остаться безлюдным.

Как всем героям «Игры престолов» известно, ночь темна и полна ужасов. Однако, как много этих ужасов в сериале ученые оценили только сейчас, проведя первое эпидемиологическое исследование смертности в Вестеросе.

Для персонажей, которые дожили до восьмого сезона сериала, прогнозы неутешительные, пишет The Times. Согласно исследованию, уровень смертности для среднестатистического жителя Семи Королевств на протяжении семи сезонов составлял 56%. Поэтому для тех, кто смог выжить вплоть до финальной части ленты, жизнь в таком мире, как игра в русскую рулетку.

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Но беспокоиться следует даже тем героям, которые только появились на экране. Среднестатистическая продолжительность жизни после первого появления составляет менее 29 часов. А самым «счастливчикам» не удавалось продержаться и 11 секунд. Статистическая вероятность погибнуть в первый же час после появления составляет 14%.

Все эти выводы сделали ученые из Университета Маккуори в Австралии. Они просмотрели все 67 серий, учитывали лишь 330 основных живых героев, у которых были роли со словами и кто был важен для сюжета. Исследователи установили, что война даже не самый большой фактор высокой смертности в Семи Королевствах. Из 186 смертей, зафиксированных в сериале, 63% произошли во время нападения, 25% - через войну и 5% в результате законных казней.

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Исследователи советуют Вестеросу принять меры, чтобы совсем не стать безлюдным. У королевства очевидна острая нужда сократить уровень насилия. И это, по мнению авторов исследования, возможно сделать даже в магическом мире с драконами. В частности, правителям Семи Королевств советуют ввести демократию, развивать торговлю и больше инвестировать в социальные институты.