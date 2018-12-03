"Пропускает приём препаратов": в сети смеются с "басни" Чичериной о старухах и "неграх"

В соцсетях шутят, что даже во время осады Трои никто не расстреливал электриков на столбах.

Пользователи социальных сетей шутят над российской певицей Юлией Чичериной, которая оскандалилась своим заявлением о том, что на Донбассе "негры" якобы "приезжают на сафари, пьют кофе и хе*ячат электриков на столбах и старух в огороде".

«Хорошо они там, конечно, двинулись все. И это еще, можно сказать, лучший представитель народа. Род деятельности которого предполагает наличие хоть какого-то интеллекта. А что уж про основную массу говорить...» - написал в Facebook журналист Денис Казанский.

«А есть специалисты? Скажите, это уже тяжелая наркота в ход пошла, или и банальное бухло на такое тоже способно?» - задался вопросом журналист Аркадий Бабченко.

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«Чичерина напоминает одного из тех двух чуваков на кухне в пять утра, которые допились до белочки и обсуждают политику», - подметил пользователь с ником Gleb Chernyavskiy в Twitter.

В свою очередь, группа «Ленинградская улица» в Twitter отреагировала на слова Чичериной о том, что на Донбассе «идет подлая война», если «Негры сидят, пьют кофе и просто хе*ячат электриков на столбах».

«Когда стреляют даже электриков на столбах... о, это оооочень подлая война!!! Всем известно - во все времена, даже во время Пунических войн и осады Трои, никогда не трогали электриков на столбах! Какая же война подлая стала!!! Чичерина мне открыла глаза, записываюсь добровольцем!!!» - высмеяла российскую певицу «Ленинградская улица».

«Певица ртом Чичерины, похоже, пропускает приём препаратов», - отметил пользователь с ником Oleg Zanozin.

«Есть юрий лоза ..есть боярский...и есть чичерина..у всех карьера закатилась музыкальная... открывается новая», - написал Иван Дубровский‏.

Напомним, Чичерина несколько раз с начала агрессии России на Донбассе незаконно приезжала в «ЛНР» с концертами. Она также выпустила несколько клипов, посвященных террористам, — «На передовой» и «Рвать».

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года Юлия Чичерина на донецкой сцене впервые представила публике свою новую песню "Моя Спарта", посвященную террористам из батальона "Спарта". Концерт продолжался более двух часов.