На видео попали "развлечения" гиен в ванне с пеной

Мыльные пузыри безопасны и нетоксичные для животных.

Работники зоопарка в американском округе Милуоки приготовили для гиен ванну с мыльной пеной.

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Вначале животные не знали, что делать с неизвестным веществом, а затем решили узнать, что скрывается под самой пеной.

В зоопарке уверяют, что мыльные пузыри безопасны и нетоксичные для животных.

Ранее американская горилла Зола, прославившаяся на весь мир брейк-дансом в душе, станцевала в ванной.