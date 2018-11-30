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На видео попали "развлечения" гиен в ванне с пеной

10:52, 30 ноября 2018
Курьёзы
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Вначале животные не знали, что делать с неизвестным веществом, а затем решили узнать, что скрывается под самой пеной.

В зоопарке уверяют, что мыльные пузыри безопасны и нетоксичные для животных.

Ранее американская горилла Зола, прославившаяся на весь мир брейк-дансом в душе, станцевала в ванной.

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