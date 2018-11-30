На видео попали "развлечения" гиен в ванне с пеной
10:52, 30 ноября 2018Курьёзы
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Мыльные пузыри безопасны и нетоксичные для животных.
Работники зоопарка в американском округе Милуоки приготовили для гиен ванну с мыльной пеной.
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Вначале животные не знали, что делать с неизвестным веществом, а затем решили узнать, что скрывается под самой пеной.
В зоопарке уверяют, что мыльные пузыри безопасны и нетоксичные для животных.
Ранее американская горилла Зола, прославившаяся на весь мир брейк-дансом в душе, станцевала в ванной.
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