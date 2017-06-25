В США горилла показала "дикие танцы" в ванной (видео)

Американская горилла Зола, прославившаяся на весь мир брейк-дансом в душе, с этой привычкой не рассталась. И вот уже новое видео набирает сотни тысяч просмотров за считанные часы: теперь Зола танцует в ванной. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Читайте такжеВ Японии макак спарился с самкой пятнистого оленя

14-летняя горилла живет в зоопарке Келгери, в городе Даллас. Ее подвид - западный равнинный, в природе обитает в Экваториальной Африке. И скоро рискует попасть в Красную книгу из-за браконьеров и вырубки лесов.

Как сообщал УНИАН, причиной отключения электричества во всей Кении стала обезьяна, которая проникла на гидроэлектростанцию.