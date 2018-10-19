В центре Токио 20 полицейских пытались задержать неуловимого енота (видео)
10:40, 19 октября 2018Курьёзы
442 0
Жители Токио нашли енота, который по неизвестным причинам разгуливал в центре города.
В центре Токио 20 полицейских ловили енота.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Жители Токио нашли енота, который по неизвестным причинам разгуливал в центре города. Хвостатого заметили в восемь вечера в деловом квартале Токио.
Читайте такжеВо Флориде спасли голодного енота, который сунул голову в железную банку (видео)
Голыми руками поймать енота очевидцам не хватило духу. Поэтому на место происшествия вызвали 20 полицейских.
В результате инцидента разъяренный енот прокусил полицейскому палец и его отправили в специальный приют.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter