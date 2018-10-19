В центре Токио 20 полицейских пытались задержать неуловимого енота (видео)

Жители Токио нашли енота, который по неизвестным причинам разгуливал в центре города.

В центре Токио 20 полицейских ловили енота.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Жители Токио нашли енота, который по неизвестным причинам разгуливал в центре города. Хвостатого заметили в восемь вечера в деловом квартале Токио.

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Голыми руками поймать енота очевидцам не хватило духу. Поэтому на место происшествия вызвали 20 полицейских.

В результате инцидента разъяренный енот прокусил полицейскому палец и его отправили в специальный приют.