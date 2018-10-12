Райан Рейнольдс в образе Дэдпула поздравил «Росомаху» Хью Джекмана с юбилеем

Недавний «Дэдпул 2» с Рейнольдсом в главной роли содержит массу отсылок к «гибели» Росомахи.

Актер Райан Рейнольдс, известный по роли болтливого героя комиксов Marvel Дэдпула, поздравил с 50-летием своего коллегу Хью Джекмана, известного, среди прочего, по роли мутанта Росомахи.

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Свое поздравление Джекману Рейнольдс обнародовал в социальных сетях. На опубликованных фото «Дэдпул» держит в руках игрушечную фигурку Росомахи, погибшего в его последнем фильме «Логан».

Отметим, Джекман и Рейнольдс регулярно шутят друг над другом в соцсетях. Недавний "Дэдпул 2" с Рейнольдсом в главной роли содержит массу отсылок к "гибели Росомахи".

Райан Рейнольдс нередко использует образ Дэдпула, чтобы шутить. В мае он опубликовал в своем Twitter видеообращение к организаторам песенного конкурса «Евровидение», в котором выразил возмущение по поводу отсутствия там канадского конкурсанта.