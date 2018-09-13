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Насиров повторил "подвиг" Царева: оконфузился с ответом на вопрос о Второй мировой войне (видео)

09:33, 13 сентября 2018
Курьёзы
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Этот вопрос ему задал один из телезрителей программы Романа Скрыпина. На что Насиров ответил, что в 1941 году. Запись опубликована в YouTube-канале Skrypin.ua

Напомним, что такой же вопрос Скрыпин в 2014 году задал экс-регионалу, соратнику президента-беглеца Виктора Януковича Олегу Цареву, тот тоже неправильно ответил.

Отметим, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года.

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Теги: #Насиров#Царев#конфуз