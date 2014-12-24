В Гонконге авто, перевозившее деньги, попало в ДТП: прохожие успели подобрать с дороги $4,5 млн

Полиция Гонконга просит жителей вернуть банкноты, которые они подобрали на дороге после аварии машины, перевозившей 525 миллиона гонконгских долларов (68 млн долларов США), сообщает BBC.

Авария произошла на одной из главных улиц Гонконга, в результате ДТП находившиеся в машине купюры рассыпались по дороге.

По словам очевидцев, десятки людей бросились подбирать деньги: они складывали их себе в карманы и сумки, успев покинуть место происшествия до приезда полиции.

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Всего прохожие унесли около 35 млн гонконгских долларов (4,5 млн долларов США). Полиции удалось вернуть чуть более половины утраченной суммы.

Как предупредили правоохранительные органы, случаи отказа вернуть деньги будут рассматриваться как "очень серьезное преступление".