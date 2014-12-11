В Гонконге полностью разобрали лагерь активистов Occupy Central

Полиция Гонконга в четверг полностью ликвидировала лагерь протестного движения Occupy Central, активисты которого два с половиной месяца протестовали против контроля Пекина над предстоящими выборами местных органов власти. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным агентства, большинство демонстрантов покинули место проведения акции, однако несколько десятков студентов и пожилых людей остались сидеть на улице в знак протеста против действий полиции.

Как уточняет агентство Рейтер, при ликвидации лагеря протестующих были арестованы несколько активистов. В числе арестованных оказались Мартин Ли (Martin Lee), один из основателей оппозиционной Демократической партии Гонконга, лидер студентов Натан Ло (Nathan Law), медиамагнат Джимми Лай (Jimmy Lai) и законодатели.

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Незадолго до ареста Джимми Лай в комментарии CNN сказал, что 75-дневного протеста недостаточно для того, чтобы требования активистов Occupy Central были выполнены. "Мы не настолько наивны. Мы знаем, что до победы в войне будут множество битв".

Лидеры протестующих в Гонконге также заявили, что намерены рассмотреть другие формы гражданского неповиновения и не намерены идти на уступки правительству.

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"Блокирование правительство может быть даже более мощным средством, чем блокирование дорог, - сказал Бенни Тай, один из лидеров протестного движения. - Отказ платить налоги, задерживать арендные платежи, тормозить принятие решений в Законодательном совете Гонконга, наряду с другими действиями по отказу от сотрудничества, могли бы доставить правительству много неудобств"

Студенты и активисты движения Occupy Central требуют провести в 2017 году в Гонконге прямые свободные выборы главы местной администрации, которые ранее назначался подконтрольной пекинским властям коллегией выборщиков. В августе власти Китая приняли решение, что все кандидаты на выборах 2017 года будут сначала проверены и одобрены правительственным комитетом. Протестующие считают, что это противоречит демократии. В июне протестующие провели десятидневный онлайн-референдум, в котором приняли участие около 800 тысяч человек и который Пекин назвал не имеющим силы.