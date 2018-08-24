Меркель в Грузии спела с хором свою любимую песню (видео)

Грузинский ансамбль «Швидкаца» исполнил вместе с Меркель ее любимую немецкую народную песню Wir lieben die Sturme («Мы любим бурю»).

Канцлер Германии Ангела Меркель находится в Грузии, где ее принимают с песнями и подарками. Грузинский ансамбль «Швидкаца» исполнил вместе с Меркель ее любимую немецкую народную песню Wir lieben die Sturme («Мы любим бурю»). Запись выступления ансамбль опубликовал на YouTube.

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