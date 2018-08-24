Журнал New Yorker разместил на обложке убегающего от собак Трампа (фото)

На обложке расположена надпись: «Наступление». Автор — художник Барри Блитт. Отмечается, что он нарисовал уже пятнадцать обложек с Трампом, начиная с 2015 года.

Американский журнал The New Yorker представил обложку следующего номера, на которой изображен президент США Дональд Трамп, убегающий от своры гончих собак.

На обложке расположена надпись: «Наступление». Автор — художник Барри Блитт. Отмечается, что он нарисовал уже пятнадцать обложек с Трампом, начиная с 2015 года.

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Поводом для такой иллюстрации послужили события последней недели с участием бывших подчиненных американского лидера Дональда Трампа.

Речь идет о признании в нарушении закона о финансировании кампании Трампа бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, и деле против бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, в результате которого присяжные признали его виновным по восьми пунктам обвинения в налоговом мошенничестве.