В Сан-Франциско прошли соревнования по серфингу для собак (видео)
10:56, 06 августа 2018Курьёзы
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Жюри оценивало, как долго четвероногие смогли продержаться на воде и насколько уверенно.
У Сан-Франциско влаштували змагання з серфінгу для собак
В Сан-Франциско прошли соревнования по серфингу для собак.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Участие во всемирном конкурсе могли принимать собаки любых размеров и пород. На животных надели спасательные жилеты, поставили хвостатых на доски и отправили ловить волны.
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Некоторые катались в паре с товарищем, а кто-то - с собственным хозяином. Жюри оценивало, как долго четвероногие смогли продержаться на воде и насколько уверенно.
Ранее сообщалось, что игривая собака с ракеткой для пинг-понга покорила Сеть.
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