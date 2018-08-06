В Сан-Франциско прошли соревнования по серфингу для собак (видео)

Жюри оценивало, как долго четвероногие смогли продержаться на воде и насколько уверенно.

В Сан-Франциско прошли соревнования по серфингу для собак.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Участие во всемирном конкурсе могли принимать собаки любых размеров и пород. На животных надели спасательные жилеты, поставили хвостатых на доски и отправили ловить волны.

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Некоторые катались в паре с товарищем, а кто-то - с собственным хозяином. Жюри оценивало, как долго четвероногие смогли продержаться на воде и насколько уверенно.

Ранее сообщалось, что игривая собака с ракеткой для пинг-понга покорила Сеть.