Похитила камеру и отсняла побег: игривая собака с ракеткой для пинг-понга покорила Сеть (видео)

Четвероногий вор Бонни заручился поддержкой своих братьев и носился сломя голову до тех пор, пока его не поймал мужчина.

Собака стала звездой Интернета после того, как похитила камеру хозяина и сняла свой побег.

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Как говорится в сюжете ТСН, в США пес похитил камеру и случайно снял свой побег. Игривая собака Бонни играла со своим хозяином на заднем дворе и вдруг пес выхватил ракетку для пинг-понга и начал бежать куда глаза глядят.

Четвероногий вор заручился поддержкой своих братьев. И носился сломя голову до тех пор, пока его не поймал мужчина. В конце концов оказалось, что это была обычная игра. А камеру хозяин заранее прицепил к ракетке.

Видео мгновенно стало вирусным, набрав около пяти миллионов просмотров.