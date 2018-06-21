День селфи: самые смешные казусы, которые случались во время съемок (видео)

21 июня во всем мире отмечается неофициальный праздник - День селфи.

День селфи отмечают с 2014 года, его основателем считается диджей Год Макнили из Техаса.

21 июня в мире отмечается неофициальный, но близкий для многих праздник - День селфи. Как бы люди не относились к этому стилю фотографии, селфи давно превратилось в целую культуру.

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Чтобы сделать удачный снимок, некоторые люди стараются, как только могут. Что из этого получается - смотрите в нашей подборке.