День селфи: самые смешные казусы, которые случались во время съемок (видео)

17:38, 21 июня 2018
Курьёзы
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21 июня в мире отмечается неофициальный, но близкий для многих праздник - День селфи. Как бы люди не относились к этому стилю фотографии, селфи давно превратилось в целую культуру.

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Чтобы сделать удачный снимок, некоторые люди стараются, как только могут. Что из этого получается - смотрите в нашей подборке.

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Теги: #Твиттер#селфи#Инстаграм