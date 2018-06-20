Селфи ценой жизни: в Индии мужчина сорвался со скалы водопада во время попытки сделать хорошее фото (видео)
13:38, 20 июня 2018Новости туризма
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Свидетели несчастного случая говорят, что мужчина был пьян.
В Индии мужчина сорвался со скалы водопада, когда попытался сделать селфи
В Индии мужчина сорвался со скалы водопада, когда попытался сделать потрясающее селфи.
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Как говорится в сюжете ТСН, ради красивой фотографии мужчина пытался спуститься на один из камней и стать ближе к водопаду, однако поскользнулся и сорвался в пропасть.
На данный момент продолжаются его поиски, впрочем, остался ли он живым - неизвестно. Спасатели предполагают, что его уже могло далеко отнести течением.
В то же время свидетели несчастного случая говорят, что мужчина был пьян.
Как сообщал УНИАН.Туризм, желание сделать хорошее фото или селфи является одной из самых распространенных причин гибели среди туристов.
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