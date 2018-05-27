Новый рекорд: в Запорожье в салон «Запорожца» смогли сесть 17 человек (видео)

15:47, 27 мая 2018
Курьёзы
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В Запорожье побит рекорд по количеству людей в "Запорожце" / Youtube. 061.ua - скриншот

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Как сообщает «061.ua» в легендарный отечественный малолитражный автомобиль сумели поместиться 17 взрослых добровольцев.

Отмечается, что в прошлом году во время фестиваля в «Запорожец» удалось поместить 14 человек, а еще раньше – 12 человек.

Ранее сообщалось, что в Днепре двое спортсменов-экстремалов Станислав Панюта и Константин Карноза установили национальный рекорд Украины по хайлайну, босиком пройдя по веревке, натянутой на высоте 94 метра над землей.

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Теги: #Украина#Запорожье