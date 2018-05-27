Новый рекорд: в Запорожье в салон «Запорожца» смогли сесть 17 человек (видео)

В прошлом году в «Запорожец» удалось поместить 14 человек, а еще раньше – 12 человек.

В Запорожье на выставке ретро-автомобилей «Запорожские врата» был установлен новый рекорд вместимости автомобиля «ЗАЗ 968». Читайте такжеВ центре Запорожья демонтировали памятник Дзержинскому (фоторепортаж, видео) Как сообщает «061.ua» в легендарный отечественный малолитражный автомобиль сумели поместиться 17 взрослых добровольцев. Отмечается, что в прошлом году во время фестиваля в «Запорожец» удалось поместить 14 человек, а еще раньше – 12 человек. Ранее сообщалось, что в Днепре двое спортсменов-экстремалов Станислав Панюта и Константин Карноза установили национальный рекорд Украины по хайлайну, босиком пройдя по веревке, натянутой на высоте 94 метра над землей.

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