Новый рекорд: в Запорожье в салон «Запорожца» смогли сесть 17 человек (видео)
15:47, 27 мая 2018Курьёзы
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В прошлом году в «Запорожец» удалось поместить 14 человек, а еще раньше – 12 человек.
В Запорожье побит рекорд по количеству людей в "Запорожце" / Youtube. 061.ua - скриншот
В Запорожье на выставке ретро-автомобилей «Запорожские врата» был установлен новый рекорд вместимости автомобиля «ЗАЗ 968».
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Как сообщает «061.ua» в легендарный отечественный малолитражный автомобиль сумели поместиться 17 взрослых добровольцев.
Отмечается, что в прошлом году во время фестиваля в «Запорожец» удалось поместить 14 человек, а еще раньше – 12 человек.
Ранее сообщалось, что в Днепре двое спортсменов-экстремалов Станислав Панюта и Константин Карноза установили национальный рекорд Украины по хайлайну, босиком пройдя по веревке, натянутой на высоте 94 метра над землей.
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