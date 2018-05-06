В Днепре двое экстремалов установили национальный рекорд Украины по хайлайну (видео)

Спортсмены Станислав Панюта и Константин Карноза босиком прошли по веревке, натянутой на высоте 94 метра над землей.

В Днепре двое спортсменов-экстремалов Станислав Панюта и Константин Карноза установили национальный рекорд Украины по хайлайну, босиком пройдя по веревке, натянутой на высоте 94 метра над землей.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета Днепра, стропа длиной 63 метра была натянута между крышами жилого комплекса «Башни». Это – едва ли не самая высокая точка в Днепре.

От земли экстремалов отделяли 28 этажей. Чтобы лучше держать равновесие, по веревке спортсмены шли босиком.

В городской ассоциации экстремальных видов спорта отметили, что в настоящее время именно в Днепре хайлайн развивается так стремительно, как нигде в Украине.

Прошлогодний рекорд Украины также был зарегистрирован в Днепре - стропа была натянута между крышами 26-ти этажных домов на высоте 88 метров.