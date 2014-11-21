В США создали урну для праха в форме головы умершего

Компания Cremation Solutions из Вермонта начала продажу урны для праха в форме головы умершего. Об этом сообщается на сайте компании. Сосуды изготовлены при помощи технологии 3D-печати на основе прижизненных фотографий лица покойника, передает Lenta.ru.

Для заказа доступны урны двух размеров. Стоимость 30-сантиметровой емкости составляет 2600 долларов, 15-сантиметровой — 600 долларов. Компания обещает изготовить урну в течение двух недель.

Читайте такжеВпервые в истории Японии мужчину осудили за распечатанный на 3D-принтере пистолет

Все изделия комплектуются мраморной подставкой, которая призвана предотвратить переворачивание. Отмечается, что пепел засыпается через отверстие в нижнюю часть сосуда. После этого оно плотно закупоривается.

В качестве примера на сайте компании представлена урна в виде головы президента США Барака Обамы.