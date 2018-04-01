Пограничники шутят: границу будут охранять с помощью крокодилов (видео)

С помощью рептилий пограничники, как утверждается, будут ловить браконьеров и контрабандистов.

Государственная пограничная служба Украины под наблюдением ученых-зоологов начала эксперимент, который позволит ей использовать в охране границы нильских крокодилов.

Как отмечается в сообщении на сайте ГПСУ, рептилии будут «работать» исключительно на водном участке. Для начала им доверят охрану пограничных катеров и кораблей, которые базируются в Одесской области.

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Первый выход крокодилов на службу, как сообщается, состоится только при благоприятных погодных условиях. Ведь рептилия чувствует себя комфортно при температуре выше 18 градусов. А его комфорт – залог успеха. Жить служебные животные в специально оборудованных террариумах на территории части.

Идею альтернативного применения рептилий в пограничной службе поддержали сотрудники Одесского зоопарка. Они же предоставили морякам-пограничникам первых «новобранцев». Вместе с крокодилами в Одесский отряд морской охраны был мобилизован квалифицированный работник зоопарка. Он будет сопровождать воспитанников в период адаптации, пока те полностью освоятся в новой роли.

Отмечается, что крокодилы способны реагировать на малейший всплеск воды на расстоянии до ста метров, а так называемое «третье веко» позволяет им следить за обстановкой под водой. Длина рептилии – примерно два метра, и одним ударом хвоста она способна потопить алюминиевую лодку.

«Пограничники надеются, что браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжение, не придется проверять челюсти нильского крокодила на прочность. Ведь само только присутствие хищника на участке подразделения станет мощным сдерживающим фактором для преступников», - указано в сообщении.

Если эксперимент окажется удачным, то в перспективе крокодилы пополнят ряды помощников пограничников Херсонского и Измаильского отрядов.

Напомним, 1 апреля отмечается День смеха, или «День дурака». В этот день принято шутить друг над другом, но так, чтобы было действительно смешно.