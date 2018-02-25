В сухой паек американских военных включат пиццу

По данным издания, военным предложат лишь один вид — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента.

В сухой паек американских военных в ближайшее время включат пиццу, пишет Military.

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По данным издания, военным предложат лишь один вид — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента. При этом срок годности такой пиццы составит три года.

Как считают авторы инициативы, пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы. Американские военные могут получить сухие пайки с пиццей уже в 2019 году.