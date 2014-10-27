В Петербурге предлагают наказывать клиентов проституток женитьбой

21:01, 27 октября 2014
Курьёзы
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В Санкт-Петербурге местный депутат внесла в законодательное собрание города законопроект о борьбе с проституцией, согласно которому избежать наказания за связь с проституткой можно будет, если клиент докажет, что делает это впервые в жизни и вступит в брак с женщиной, с которой имел связь.

Фото УНИАН

Местный депутат Санкт-Петербурга Ольга Галкина внесла в законодательное собрание города законопроект, по которому мужчины должны платить штраф за связь с женщинами легкого поведения и сидеть по 15 суток за решеткой, передает ТСН.

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Финансового взыскания можно будет избежать, только если клиент докажет, что делает это впервые в жизни и вступит в брак с женщиной, с которой имел связь. Такая норма, по убеждению депутата Галкиной, обязательно снизит уровень уличной проституции.

Ранее УНИАН сообщал, что на территории стран Таможенного союза введен запрет на производство, ввоз и продажу кружевных трусов.

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