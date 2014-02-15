В Таможенном союзе запретили кружевное нижнее белье

Об этом заявил министр по вопросам технического регулирования Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков, пишет ИТАР-ТАСС.

Запрет был вызван тем, что данная продукция не соответствует техрегламенту Таможенного союза.

"Все требования не новые, они уже существовали. Коллеги должны были согласно им ввозить продукцию. А они сделали вид, что для них они новые. Надо, значит, разобраться, как раньше они ввозили продукцию", — сказал Корешков.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России намерен добиться отмены запрета на кружевные женские трусы в техническом регламенте Таможенного союза.