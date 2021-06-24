Артист удивил сеть неприличным жестом.

Солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид опубликовал в Instagram новую фотографию.

На снимке он предстал с обнаженным прессом. При этом он показывает средний палец с черным маникюром и татуировкой.

"Мой гребаный палец лучше твоего (постоянное украшение)", - подписал кадр Дамиано.

"Палец красивее, чем все мое лицо", "Я верю в превосходство Дамиано", "Это хорошая идея, но художник, который это сделал, не очень хорошо умеет делать тату, если только он не любитель", - пишут поклонники в комментариях.

Победа Måneskin на Евровидении 2021

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

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Автор: Диана Могилевич