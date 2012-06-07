Больной индиец "посадил" самолет в Крыму

В Симферополе в первой половине четверга из-за больного пассажира совершил вынужденную посадку «Боинг», который выполнял рейс из Индии в Великобританию. Пожилой гражданин Индии, ранее перенесший операцию на сердце и болевший сахарным диабетом, умер, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

68-летний пассажир самолета, летевшего из Хайдарабада в Лондон, потерял сознание, после чего командир воздушного судна решил осуществить внеплановую посадку в Крыму. В симферопольском аэропорте больного ждала бригада «скорой» помощи. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть иностранца.

«Боинг» вылетел из Симферополя во второй половине дня, продолжив свой маршрут с телом мертвого индуса.