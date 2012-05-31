Симферопольского миллионера лишили части земли

Симферопольский городской совет на сессии в четверг решил забрать у семьи бизнесмена Иосифа Файнгольда два участка земли, которые были выделены в 2009 году, сообщает КИА.

Так, депутаты прекратили действие договоров аренды на 0,0063 га по ул. Тренева и 0,0072 га по ул. Беспалова/ул. Алуштинская.

Первый участок был передан Иосифу, второй - Ирине Файнгольд.

Оба решения горсовета приняты в связи с приобретением иным лицом права собственности на строения.