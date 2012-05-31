Корабль ЧФ России вернулся в Севастополь из Средиземного моря

Сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота России "Сметливый" вернулся в четверг в Севастополь из Средиземного моря после похода, который занял два месяца, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

"СКР выполнял задачи в различных районах Средиземного моря, пройдя более 11 тысяч морских миль", - сказал Трухачев.

Корабль посетил сирийский порт Тартус, где располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ, чтобы пополнить запасы воды и топлива.

Безопасность "Сметливого" при проходе проливов и стоянке в иностранном порту обеспечивала группа антитеррора - отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ.

Днем ранее из дальнего плавания вернулся морской танкер "Иман", который обеспечивал деятельность сил ВМФ в акватории Средиземного моря.