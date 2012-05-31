Мавроди создает новую пирамиду

Скандально известный основатель пирамид МММ и МММ-2011 Сергей Мавроди объявил о создании новой финансовой пирамиды МММ-2012, которая призвана помочь старой.

«К сожалению, приходится констатировать, что в Системе всё же началась паника. Последней каплей явилось позавчерашние радостные вопли всех практически СМИ про новое уголовное дело по мошенничеству. Якобы уже возбуждённое. (Враньё, на самом-то деле. Как обычно. Но тут уж!.. Участников тоже можно понять. Нервы-то не стальные», - заявил Мавроди у себя на сайте.

Он признал, что у вкладчиков на фоне негативных сообщений в СМИ началась паника.

В связи с этим Мавроди заявил о введении режима «спокойствие» до 15 июня. Мавроди также уточнил, что и после 15 июня будут введены жесткие ограничения на выплаты.

Он признал, что эти меру не могут спасти ситуацию, поскольку приток новых вкладчиков опустился практически на нулевой уровень.

«А потому! Учитывая всё вышесказанное… С этого момента создаётся новая пирамида, МММ-2012. Старая не закрывается, т.е. обе пирамиды, старая и новая, МММ-2011 и МММ-2012, будут функционировать отныне параллельно», - заявил Мавроди.

Он уточнил, что правила и условия будут те же, что и раньше, а новая пирамиду будет помогать старой.

30 мая во всех филиалах финансовой пирамиды МММ-2011, основанной Мавроди, были полностью прекращены выплаты вкладов. «В связи с приостановкой выплат выигрышей просим всех участников системы не поддаваться панике и обратиться к своим десятникам для обеспечения возврата вкладов. Точные сроки можно уточнить у своих десятников», - написал Мавроди в своем блоге.