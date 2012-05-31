"Ярмарку "забытых вещей" устроят в Симферополе

Благотворительная акция «Ярмарка "забытых вещей"», приуроченная ко дню защиты детей, пройдет с 1 по 3 июня в Детском парке Симферополя.

Организаторы просят жителей Крыма принести вещи - новые или в хорошем состоянии, которые можно продать. Вырученные деньги направят на покупку медикаментов и средств гигиены для отделения ВИЧ-инфицированных детей, оставшихся без попечения родителей, в «Детской инфекционной клинической больнице».

«На ярмарке могут найти новых хозяев ваши старые, забытые вещи в хорошем состоянии: книги, диски, браслеты, серьги, кольца, бижутерия, сумки и прочее. Подойдут любые вещи (кроме одежды), изделия, сувениры, которые могут вызвать интерес у покупателей. Если у вас есть "забытый", неликвидный товар или продукция/услуги, которую вы могли бы пожертвовать для благотворительной акции, будем очень признательны за помощь», - говорится в пресс-релизе организаторов - фонда «Руки света».