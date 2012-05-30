МММ-2011 опровергает заявления о своей смерти

МММ-2011 на своем сайте разместило заявление, в котором опровергает информацию о том, что финансовая пирамида рухнула.

«Сейчас СМИ активно занимаются созданием панических настроев среди участников нашей системы путем откровенного вранья о том, что МММ-2011 развалилось и сам Мавроди об этом объявил. Ничего подобного система сейчас не испытывает», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на сегодня МММ-2011 испытывает «определенные проблемы с убыточными структурами, но над их решением активно работают». «В нашей структуре все отлично, и всем все платится», - подчеркивается в заявлении.

Издание «Юрист онлайн» сообщило, что в срочном порядке приостанавливают свою работу офисы и ячейки системы МММ-2011, все наличные деньги, находящиеся в офисах представительств МММ-2011, в срочном порядке были вывезены в неизвестном направлении, карточные счета обнулены и заблокированы.

Как сообщают сами участники системы, связь с так называемыми десятниками и сотниками системы полностью утрачена, выплаты действительно прекращены. В случае, когда все же удается связаться с администраторами пирамиды, вкладчики получают одинаковый ответ: «Пирамида рухнула, всех предупреждали, денег нет и не будет».

В свою очередь «Комментарии» сообщают, что основатель пирамиды Сергей Мавроди признал факт приостановки выплат. «В связи с приостановкой выплат выигрышей просим всех участников системы не поддаваться панике и обратиться к своим десятникам для обеспечения возврата вкладов. Точные сроки можно уточнить у своих десятников», - написал Мавроди в своем блоге.

В то же время вкладчики из различных городов Украины пишут на форумах и на страницах Facebook о массовом закрытии офисов МММ-2011 в регионах. Также массово звучат заявления об отказе МММ-2011 вернуть вклады.

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг уже не раз заявляла о том, что юридическое лицо «МММ-2011» не носит статус финучреждения и не имеет соответствующих лицензий для осуществления деятельности, то есть не может привлекать вклады граждан.

Кроме того, Нацкомфинуслуг предложила установить уголовную ответственность за создание финансовых пирамид.

С начала осени 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступил Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн человек.

Участники МММ-2011 в Украине утверждают, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы, по их словам, активно вкладывают в пирамиду.