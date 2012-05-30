12 продавцов зелья пойдут под суд

Прокуратура Крыма передала в Центральный райсуд Симферополя.уголовное дело в отношении 12 членов преступной организации, которые занимались распространением наркотиков в Алуште и Сакском районе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Банда состояла из двух территориальных групп, действовавших с конца 2010 по август 2011 года. «Зелье они закупали, а также выращивали сами, разрабатывая планы по организации сбыта наркотиков в другие регионы страны и соседние государства», - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ. Торговцам предъявили обвинение в создании преступной организации и распространении наркотиков.